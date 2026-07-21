Alvino: “Con Allegri c'è un clima più leggero. ADL ha anticipato il suo arrivo a Dimaro”

vedi letture

Carlo Alvino elogia il clima creato da Allegri, promuove Vergara e invita la FIGC a puntare su Baldini.

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: “L’impressione nel Napoli è quella di un clima leggero e di grande voglia di fare bene. Si vede la professionalità di ognuno di loro. I due anni di Conte restano nello scrigno degli anni più belli della storia del Napoli. L’approccio di Allegri è diverso, con questi primi giorni di preparazione estiva si inizia a capire perché Conte dopo due anni esaurisce il suo percorso ed è quasi obbligato a cambiare aria.

De Laurentiis ha anticipato il suo arrivo a Dimaro di ventiquattr’ore. È un periodo in cui è molto impegnato nelle vicende della cittadella sportiva. Il calcio italiano dovrebbe iniziare a partire dal basso e non andare dietro alla chimera Guardiola. Bisognerebbe pensare di rifondarlo. Faccio fatica a credere che Guardiola possa accettare la panchina della Nazionale. Mi piacerebbe che la FIGC partisse dalla base. Affiderei, inoltre, il ruolo da commissario tecnico a Baldini.

Domani ci sarà la prima amichevole del Napoli contro l’Arezzo e questo provoca sempre una forte emozione. Ricordo quando ci fu la prima amichevole qui a Dimaro di Khvicha Kvaratskhelia. C’erano state anche diverse critiche sui social, ma il tempo è galantuomo. Vergara l’anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario. Quel gol in Champions League contro il Chelsea è una perla di rara bellezza. Spero per lui nel rinnovo con adeguamento del contratto. E spero anche che possa dare anche una mano alla Nazionale italiana, oltre che al Napoli”.