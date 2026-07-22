Formazione Napoli, Del Genio: "Occhio a una possibile sorpresa a centrocampo"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli in diretta da Dimaro: "Formazione Napoli? Oggi si sono un po' mischiate le carte, forse per il minutaggio ridotto di qualcuno. Per esempio, forse ho qualche dubbio su Lobotka, che si è allenato con le alternative mentre il centrale della squadra titolare lo faceva Prisco visto che Gilmour lavora da solo e Hasa non c'è, forse perché sta per partire. Ecco, quindi magari Prisco potrebbe partire dall'1' con Anguissa e Vergara. Questa potrebbe essere una sorpresa.

Però aspettiamo. Dico solo una cosa: attenzione alle liste. Senza Folorunsho e Lindstrom e senza i vari Cajuste e Ngonge, il Napoli con i rientri che ci saranno ha 20 giocatori Over e come tutti sanno ne possono essere massimo 17 e quindi il Napoli è obbligato a far uscire qualche Over e far entrare qualche Under ".