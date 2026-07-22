Alvino: "ADL arriva a Dimaro e c'è accelerata sul mercato..."

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta da Dimaro a Kiss Kiss Napoli: "Allegri ha recuperato dall'attacco febbrile e quest'oggi sarà regolarmente in panchina. La formazione è ormai fatta, è quella prevista.

Mercato? Manna è alle prese con le uscite. L'arrivo di De Laurentiis, guarda caso, ha dato un'accelerata al mercato. L'asse col Frosinone è caldissimo, ad esempio.

Lucca? Su di lui c'è un discorso più ampio, come per Lang o Anguissa. Lui non è un esubero come altri. Lucca non può aver dimenticato come si gioca a calcio. Lo scorso anno ha pagato anche alcuni atteggiamenti che avevo anche condannato e che avevo criticato. Ma forse erano nati da una scintilla mai scoccata con Conte. Per Lucca e il Napoli ora si apre una nuova stagione. La valutazione su di lui sarà molto attenta. C'è quasi sempre un colloquio fitto tra Landucci e il giocatore che per la prima volta da quando è qui ha il sorriso stampato sul viso.

Centenario a Napoli? Faccio fatica a credere tutta la squadra per motivi di carattere logistico ma di sicuro ci sarà una folta presenza. Per esempio ho fatto il nome di Di Lorenzo, il capitano dei due scudetti. C'è anche un'altra novità. C'è un gruppo di ex azzurri che saranno presenti. Ecco, 20-25 legends saranno a Napoli per festeggiare il centenario. In questo ricco elenco c'è chi ha scritto la storia del Napoli".