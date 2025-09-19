Del Genio: "City la peggiore al mondo per un 11 vs 10! Cambio KDB? Non cambiava niente"

Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il ko del Napoli sul campo del Manchester City: “Il City è superiore ma non tale fa creare quanto poi ha creato in superiorità numerica. In quei 20 minuti il Napoli ha avuto un'occasione, se ne avesse create in proiezione 4 magari un gol ci usciva, loro fino a quel momento non erano stati pericolosi. Era un'altra partita. Ma è saltato tutto col rosso, non c'è alcuna risposta. Poi il City è la squadra peggiore al mondo contro cui restare in 10 per il loro modo di giocare. Il City non è la più forte, ma è la più forte a sfruttare la superiorità numerica. Può succedere l’inferiorità, ma non può accadere contro il City perché il loro palleggio lo conoscono in tutto il mondo, girano fino a quando esce lo spazio. Non puoi opporti, se li vai a prendere… già ti entrano 11 vs 10 abbastanza spesso, se li vai a prendere con più forza in alto allora prendi davvero 6 gol.

Contro questi non li puoi attaccare con l’uomo in meno, ti devi fare il segno della croce al momento del rosso e sperare in tante parate e pochi errori, lì Anguissa sbaglia sul primo gol perché devi mantenere le posizioni per ridurre la pericolosità e lui pressa e poi Foden e Haaland sono bravissimi. Nessuna croce su Anguissa ma con l’uomo in meno non puoi pressare. Poi sulla stanchezza dopo tanti minuti… Per avere più pericolosità non so se si poteva, sul rosso non so neanche se è il caso di tenere Hojlund, con De Bruyne hai più possesso, forse, ma è un’ipotesi nelle difficoltà e col senno del dopo, ma in questi casi esce il trequartista o la mezzala offensiva, ma non cambiava niente… 70 minuti con l'uomo in meno è troppo. Cambio Politano? Era Neres, ma sullo 0-0 l'unica speranza era portare a casa questo risultato, avrà pensato Conte".