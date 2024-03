Del Genio: “Insopportabile Orsato e inaccettabile arbitri ancora il Napoli! Da 6 anni aspetto ADL”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel post-partita per commentare il match

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel post-partita per commentare il match: "La contestazione del pubblico verso Orsato è stata forte e non si può omettere, chi racconta la partita deve fare cronaca. L’atteggiamento è insopportabile e io non vorrei più sopportarlo.

De Laurentiis parla di tutto, ma da 6 anni non arriva mai la dichiarazione. E’ inaccettabile ancora vedere Orsato a Napoli dopo quello Scudetto e quel rigore col Milan. Non mi interessano gli episodi di oggi o i cartellini, anche se i cartellini contano col Torino per come gioca, ma non si può ancora vedere Orsato!”