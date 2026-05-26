Del Genio: "L'ultimo Allegri è stato un pianto greco! Il Cagliari a San Siro sembrava il Barça..."

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Allegri non bisogna neanche tirare in ballo il gioco e la cavolata dei giochisti e dei risultatisti. Fermiamoci ai risultati, perché negli ultimi anni neanche quelli sono stati buoni. Poi guardiamo le partite, che sono il fattore più importante. E le partite sono un pianto greco. Con Allegri la squadra non pressa, si difende bassa contro squadre che nemmeno vogliono attaccare, come il Cagliari che di solito gioca blocco basso e a San Siro invece sembrava il Barcellona.

Agli inizi della sua carriera a me piaceva molto, ma gli ultimi anni sono stati disastrosi, in particolar modo l'ultimo anno e l'ultimo girone di ritorno. Nel caso dovesse venire lui, anche se non è più in pole, ci tengo a dire che noi non abbiamo nessuna preclusione verso Allegri, a patto che modifichi i suoi principi di gioco e si aggiorni. Ma nell'ultima stagione il suo Milan è stato un pianto greco".