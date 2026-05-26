Politano ringrazia Conte: "Due anni intensi, con te abbiamo vinto e siamo cresciuti"

vedi letture

Matteo Politano, esterno del Napoli, tramite un post su Instagram si è espresso così sul biennio Antonio Conte, ringraziando l'allenatore salentino.

Matteo Politano, esterno del Napoli, tramite un post su Instagram si è espresso così sul biennio Antonio Conte, ringraziando l'allenatore salentino: "Sono state due stagioni lunghe, intense, complicate, bellissime ma soprattutto vincenti.

Abbiamo alzato al cielo uno Scudetto e una Supercoppa, abbiamo festeggiato insieme al nostro popolo. Con te abbiamo vinto e siamo cresciuti, con te siamo diventati più grandi. Grazie di tutto Mister".