Politano ringrazia Conte: "Due anni intensi, con te abbiamo vinto e siamo cresciuti"
TuttoNapoli.net
Matteo Politano, esterno del Napoli, tramite un post su Instagram si è espresso così sul biennio Antonio Conte, ringraziando l'allenatore salentino.
Matteo Politano, esterno del Napoli, tramite un post su Instagram si è espresso così sul biennio Antonio Conte, ringraziando l'allenatore salentino: "Sono state due stagioni lunghe, intense, complicate, bellissime ma soprattutto vincenti.
Abbiamo alzato al cielo uno Scudetto e una Supercoppa, abbiamo festeggiato insieme al nostro popolo. Con te abbiamo vinto e siamo cresciuti, con te siamo diventati più grandi. Grazie di tutto Mister".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna di Antonio Noto
Le più lette
In primo piano
Ultim'oraPanchina Napoli, Sky: contatti positivi con Italiano, ma resiste Allegri che ha già accordo
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
Pierpaolo MatroneSarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?
Francesco CarboneTutto su Sarri! Rai: “Di Lorenzo ed altri big lo vogliono! Con Manna ha già parlato di 4 elementi”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com