Sindaco Manfredi annuncia: "Presto ADL cittadino onorario di Napoli! Attesa per la data"

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"Sub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C'è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto".

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervistato da Crc Radio. Alla domanda sul possibile conferimento della cittadinanza onoraria a De Laurentiis, il primo cittadino del capoluogo partenopeo aggiunge: "Tempi maturi per conferirla anche a Napoli, l'ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento”.

"Restyling Maradona? Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto".