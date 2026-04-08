Auriemma: "Sembra che tutti siano d'accordo per Conte in Nazionale"

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post su X: "Sembra che siano tutti d'accordo affinchè Antonio Conte sieda di nuovo sulla panchina della disastrata Italia, dal presidente De Laurentiis che gli dà il via libera, fino ai due presidente in pectore Abete-Malagò che avrebbero chiesto al patron del #Napoli di poterlo ingaggiare senza quello stucchevole braccio di ferro che andò in scena con Spalletti.

Sento già tifosi che si strappano le vesti, versano lacrime ed implorano di restare al coach che ha permesso al Napoli di vincere uno scudetto incredibile, ma che adesso sta dicendo pubblicamente che se ne vuole andare.

E' proprio vero che dalle nostre parti, come si dice nella lingua partenopea, "arò ver e arò ceca", cioè molto spesso i tifosi cercano il pelo nell'uovo a chi non gli sta simpatico, mentre ad altri perdonano tutto. Anche un autocandidatura per ritornare ad allenare la Nazionale, così tanto odiata (da qualcuno) all'ombra del Vesuvio".