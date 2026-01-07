Del Genio: "Milinkovic? Lanci a Udine mi hanno traumatizzato, ma ha un grande pregio"

"Se fosse rimasto a Napoli, sarebbe stato l'alternativa a De Bruyne e non l'ha voluto fare, è stata una sua scelta". Lo ha detto Paolo Del Genio, giornalista, intervenuto a Canale 8. Si parla di singoli, di mercato, ma anche degli ultimi risultati positivi raggiunti in stagione: "Prima il Napoli vinceva anche con grande intensità, adesso ha anche un'identità e magari vince anche con un dispendio minore di energie.

Milinkovic-Savic padrone dell'area di rigore? Sì, ma non parlo del lancio lungo orribile come a Udine che mi ha traumatizzato, ma quando fa girare la palla,c he sembra una giocata facile, lui la fa con grande sicurezza. Se noi iniziamo l'azione così bene è grazie a quei passaggi che sembrano banali ma non è così".