Del Genio: "Non è il massimo tenere 2-3 giocatori solo perché altre situazioni sono saltate"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': "Io simpaticamente prendo in giro i colleghi che si occupano di mercato, ma stavolta c'è poco da prendere in giro perché l'operazione era definita davvero. Un po' c'è stato il procuratore famelico, un po' la personalità del giocatore, un po' la lentezza del Napoli per chiudere e poi Gabri Veiga non arriva più. Secondo me il Napoli non può perdere un'occasione così su questo giocatore perché se può prenderlo deve prenderlo.

Detto questo, non è che ora il Napoli sia diventato più debole, però se puoi prenderlo uno come Veiga lo prendi. Il Napoli deve rendersi conto che numericamente questo mercato va completato. Tenere 2-3 giocatori dentro che sanno di essere rimasti perché non sono andate in porto altre situazioni non è il massimo. Io credo che un colpo finale ci sarà".