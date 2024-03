Del Genio: “Orsato insopportabile! Non doveva più arbitrare il Napoli dopo i fattacci di 6 anni fa”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel post-partita per commentare il match

Calzona, che finora da parte mia ha ricevuto solo complimenti, visto che il Napoli sta facendo disperata rincorsa e con i pareggi in casa non si va da nessuna parte, doveva togliere uno tra Lobotka e Anguissa e mettere Simeone. C'è da rischiare questa ossa, non perchè tatticamente sia giusta o sbagliata, ma per il momento storico. Siamo all'inseguimento disperato di squadre che sono molto davanti a noi e dobbiamo rischiare. Quando la partita si rimette sull'1-1 per me entra Simeone vicino a Osimhen e te la giochi sui duello fisici mettendo in difficoltà il Torino. Non dico che il Napoli avrebbe vinto, ma è una mossa che in questo momento storico andava fatta.

Orsato? Io ribadisco un concetto detto 1500 volte: Orsato a Napoli non doveva più venire dopo i fattacci di 6 anni fa. Il Napoli doveva avere la forza di dire di non volere più quest’arbitro e invece continua a venire. Non è stato Orsato la causa del pareggio, ma Orsato è insopportabile per come arbitra le gare del Napoli con quel ricordo che ci viene in mente per quello che ci ha tolto qualche anno fa. Il Napoli non ha mai speso una parola sull’argomento. Orsato non lo vorremmo vedere più se fosse possibile”.