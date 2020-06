Del Genio: "Rinnovo Mertens? Giusto perché straordinario, ma sia un'eccezione..."

Il giornalista di Tele A, Paolo Del Genio, nel corso del solito appuntamento su Tuttonapoli.net ha parlato anche del rinnovo di Mertens e delle strategie del Napoli:

Il rinnovo di Mertens è un'eccezione nella fine di un ciclo o secondo te il Napoli vorrà tenere altri veterani? "La mossa del rinnovo di Mertens è giusta, a patto che sia un'eccezione. La regola non deve essere questa per il Napoli, però in questo caso di fronte a un ragazzo che ha segnato 122 gol, non giocando prima punta e per tanti anni non essendo neanche il titolare, è giusto fare un'eccezione per un ragazzo straordinario. Il rinnovo potrebbe portare risultati non solo in campo, ma anche negli altri settori. Mertens non oscurerà i compagni di reparto ma, visto che si tratta un leader, li aiuterà. Dries è una guida per il Napoli".