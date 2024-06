Del Genio: "Spalletti è un grande allenatore, ma anche un gran copione!”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso de 'Il Napoli su Telecapri' ha commentato anche l'ultima prestazione

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso de 'Il Napoli su Telecapri' ha commentato anche l'ultima prestazione negativa della Nazionale contro la Spagna: "Spalletti è un grande allenatore, ma è un copione. Anzi, un grande copione. Copia una meraviglia. Con Sarri vedevi la sua mano, con Spalletti no perché ci mette un po' di Guardiola, un po' di Sarri, un po' di Gasperini, un po' di De Zerbi.

Qual è il calcio di Guardiola? Lo sappiamo. Qual è il calcio di Sarri? Pure. Invece qual è il calcio di Spalletti? Diventa più difficile dare una risposta precisa. Il che non significa che Spalletti non sia uno dei migliori allenatori avuti dal Napoli. E' stato bravo a mettere insieme vari principi di gioco. Ora non fatemi i titoli sui siti 'Del Genio: Spalletti è solo un copione', ma io mi sono spiegato. Poi se lo fate non me ne frega proprio, mi prendo due parolacce e basta".