Del Genio: "Stagione Napoli da 7, ma infortuni alzano o abbassano il voto?"

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"Lo alza se è dea bendata che ti ha voltato le spalle e tu sei riuscito a fare bene lo stesso, lo abbassa se è per rotazioni e preparazione non esatta"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha fatto il punto della stagione del Napoli: "Secondo posto che è il primo dei perdenti - scherzando ovviamente perché per me è un ottimo risultato -, vittoria della Supercoppa, fuori dalla Champions. Mettendo insieme tutte le cose io credo che il 7 sia meritato, però non so se tutti gli infortuni sono un qualcosa che alza o abbassa il voto.

Questa è una bella domanda che faccio a me stesso senza risposta: perché alza il voto se è dea bendata che ti ha voltato le spalle e tu con i tuoi meriti e la tua bravura sei riuscito a fare bene lo stesso; abbassa il voto se fa parte di una strategia di rotazioni e di preparazione non esatta. Però su questo la risposta certa non ce l'abbiamo, quindi andiamo sul 7 e facciamo più bella figura".

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