Del Piero lancia il Milan: "Allegri è un leader, può arrivare fino in fondo per lo Scudetto"

Alessandro Del Piero, storica bandiera della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Golazo America parlando anche del Milan come serio pretendente per lo Scudetto. Di seguito il suo intervento: "Pulisic sta segnando gol continuamente, sta decidendo le partite ragazzi… E poi, anche quando non segna, crea opportunità, crea situazioni di uno contro uno, riesce a correre molto.

Insomma, riesce ad essere partecipe in molte situazioni. È quel tipo di giocatore che diventa davvero il più pericoloso della squadra. E ora il Milan secondo me ha una grande opportunità. Quest’anno i rossoneri hanno trovato un leader molto forte in Massimiliano Allegri, che conosce la città, conosce e conosce il club. Ritengo che hanno aggiunto diversi grandi giocatori in rosa. Se trovano un’intesa, una chimica, probabilmente arriveranno fino in fondo”.