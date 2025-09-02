Di Gennaro su Lucca: "Ha grande responsabilità, ma nell’intelaiatura è innesto importante"

L'opinionista ed ex calciatore Antonio Di Gennaro è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Lucca per il costo dell’operazione mi sembra un investimento molto oneroso. Adesso ha una grande responsabilità, però nell’intelaiatura del Napoli è un innesto importante.

Spiace per l’infortunio di Lukaku, gli strappi hanno tempi lunghi per il recupero, sicuramente 4 mesi starà fuori. Hojlund è un giocatore che in Italia mi aveva impressionato molto ai tempi dell’Atalanta. Al Manchester hanno avuto problemi tutti. Per com’è il Napoli mi sembra un acquisto forte. Tornato anche Elmas che fa tre ruoli. L’anno scorso ha cambiato il Torino. Conte adesso ha quello che voleva. Ci sono tutte le premesse. Le sofferenze ci saranno per tutti”.