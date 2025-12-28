Ds Cremonese a DAZN: "Grande motivazione, vogliamo confrontarci con la squadra più in salute"

Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 17^ giornata di Serie A.

Come si affrontano queste partite?

"Con grande motivazione, per volersi confrontare con la squadra forse più in salute di tutte. Lo stimolo è massimale, dobbiamo essere pronti a recitare il ruolo della matricola che non sa demeritare contro questi grandi avversari".

Vi aspettavate la crescita immediata di questo progetto?

"Abbiamo fatto un'esperienza in serie A nella stagione 2022/23 che qualcosa ci ha dato. Ci è stata utile, abbiamo cercato un gruppo di italiani. Abbiamo cercato calciatori che potessero sposare la nostra missione e cioè giocare per la salvezza e soffrire. Siamo contenti, ci credevamo, i risultati iniziali ci hanno dato grande aiuto e sappiamo che la Serie A è spietata. Campionato lunghissimo, ogni domenica è difficile fare punti".

Mercato: Luperto, Brescianini e Pisilli?

"Difensori centrali e attaccanti sono i ruoli più ricercati. Forse un difensore e un centrocampista potrebbero essere in ottica Cremonese. Fare nomi è pericoloso, meglio pensare prima alla partita e poi al mercato".