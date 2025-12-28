Varriale: "Non temo cali di tensione, Supercoppa ha ridato consapevolezza"

Il giornalista Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha commentato alcuni dei temi in casa Napoli a poche ore dalla partita di Serie A contro la Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non temo cali di tensione, poi la partita può sempre mettersi male nel campionato italiano. Ma credo che Conte li terrà sul pezzo e che la squadra abbia acquisito certe consapevolezze in Arabia.

È chiaro che queste partite non sono mai semplici, però non penso che il Napoli affronterà la partita in maniera rilassata. Credo che la affronterà in maniera seria, magari ecco non facendo quello che ha potuto fare in maniera brillantissima in Supercoppa, gestendo e dominando dal primo minuto. Il Napoli ha le qualità e secondo me ha trovato le soluzioni tattiche giuste. A Cremona potrebbe esserci qualche alternativa, per esempio potrebbe tornare Buongiorno anche se Juan Jesus ha fatto benissimo, è un altro di quei giocatori che Conte ha rigenerato. Potrebbe toccare un’altra volta a Noa Lang. Però la cosa fondamentale secondo me è quella consapevolezza che la Supercoppa deve dare a un gruppo che ha ritrovato i motivi dello scorso anno”