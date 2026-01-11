Elmas all'intervallo: "Secondo tempo intenso, dobbiamo stare concentrati"

di Antonio Noto

Il trequartista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro l'Inter.

L'avete ripresa nel momento più difficile.
"Abbiamo iniziato bene, ma dopo il gol siamo stati un po' timidi. Subito abbiamo fatto gol e ci aspetta un secondo tempo intenso, dobbiamo restare concentrati".