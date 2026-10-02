Elmas svela: “Se Conte fosse rimasto, ora sarei al Napoli. Sono tornato per lui!"

Elmas racconta il retroscena sul mancato riscatto del Napoli e rivela quanto avrebbe inciso la permanenza di Conte.

Eljif Elmas, oggi all’Atalanta dopo la nuova esperienza con il Napoli, è tornato a parlare della sua avventura in azzurro in un’intervista a Flashscore. Il centrocampista macedone ha raccontato di essersi aspettato la permanenza anche oltre la stagione 2025/26: “Sinceramente, mi aspettavo di restare al Napoli (oltre il 2025/26) perché si parlava da marzo del fatto che mi avrebbero riscattato e tutto il resto, ma alla fine le cose vanno come devono andare”. Una prospettiva poi cambiata nel finale di stagione: “Quando è arrivato maggio, ho capito che avrei dovuto fare un cambiamento e trasferirmi di nuovo da qualche altra parte. Ho avuto un'ottima stagione al Napoli, ho giocato 44 partite. È un onore giocare 44 gare sotto un allenatore come Antonio Conte, poter dire di aver giocato 44 partite per lui è significativo”.

Elmas, dal ritorno al Napoli per Conte all’Atalanta di Sarri

Proprio Antonio Conte era stato determinante nella scelta di Elmas di vestire nuovamente la maglia azzurra: “È esattamente per questo che ho scelto di tornare al Napoli, per Antonio Conte. Volevo lavorare di nuovo con un esperto come lui e, a quanto pare, sono abbastanza fortunato da lavorare con un altro allenatore di alto livello quest'anno, Maurizio Sarri”. L’ex azzurro non ha dubbi su ciò che sarebbe accaduto con la permanenza del tecnico: “Se Conte fosse rimasto, sono sicuro che sarei al Napoli ora. Sì, e sarebbe stata la mia settima stagione”. Elmas ha inoltre rivendicato il proprio livello ricordando i compagni avuti in azzurro: “Ho giocato al fianco di Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e vari altri giocatori di qualità. Quindi, nessuno può dirmi che non posso giocare in Bundesliga. Se non fossi stato abbastanza bravo da giocare in Bundesliga col Lipsia, non sarei stato in grado di giocare nemmeno al Napoli”.