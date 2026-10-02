Morte Maradona, Diego Jr aggiorna sul processo: “Fiduciosi, aspettiamo giustizia”

Diego Maradona Jr aggiorna sul processo per la morte del padre: arringhe a ottobre e decisione attesa a dicembre.

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona si avvicina a una fase decisiva. A fare il punto sul procedimento è stato Diego Maradona Jr, spiegando che le deposizioni dei testimoni dell’accusa e della difesa sono terminate e che il prossimo passaggio sarà rappresentato dalle arringhe degli avvocati. “Il processo in questo momento è terminato, i testimoni della difesa e dell’accusa hanno finito di depositare tutti”, ha spiegato Diego Jr. Secondo quanto da lui riferito, le arringhe dovrebbero cominciare nei primi giorni di ottobre, mentre la pronuncia del Tribunale sulla responsabilità degli imputati è attesa indicativamente tra il 10 e il 15 dicembre. Si tratta di una previsione temporale riferita dallo stesso Diego Jr, mentre il procedimento è ancora in corso e nessuna responsabilità può considerarsi definitivamente accertata prima della decisione giudiziaria.

Processo morte Maradona, Diego Jr attende la sentenza a dicembre: “Siamo fiduciosi”

Diego Jr ha espresso anche le aspettative della famiglia in vista della fase conclusiva: “Mi sento di dire che siamo molto positivi sul fatto che i colpevoli possano essere condannati”. Ha poi ribadito la propria fiducia nel percorso giudiziario: “Siamo fiduciosi, siamo sicuri che la legge faccia il suo corso”, aggiungendo di sperare di “vedere in galera le persone che hanno contribuito alla morte” del padre. Parole che rappresentano la posizione personale del figlio di Maradona e non anticipano naturalmente l’esito del giudizio. Dopo le arringhe e le conclusioni delle parti, l’attenzione sarà dunque rivolta a dicembre, quando, secondo le tempistiche indicate da Diego Jr, dovrebbe arrivare la decisione del Tribunale.