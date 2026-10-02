Bonanni boccia Allegri: "Non mi convince, non è l’allenatore giusto per il Napoli!"

Massimo Bonanni boccia la scelta Allegri e analizza Ronaldo, Juventus e Nazionale.

Ospite di "Maracanà", trasmissione della Radio di Tuttomercatoweb.com, l’ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni ha analizzato diversi temi del calcio italiano e internazionale, soffermandosi anche sul momento del Napoli e sul lavoro di Massimiliano Allegri. Interrogato sulla possibilità di una svolta degli azzurri, Bonanni ha espresso forti perplessità: “Non sono mai stato convinto da questo Napoli. La squadra è forte, però Allegri non mi fa impazzire per il modo calcistico di ragionare. Ha vinto tanto, ma è più un gestore che un tecnico capace di dare un'identità. Alla Juventus infatti provò a giocare con la difesa a quattro, ma poco dopo tornò a tre dietro. Per me non è l'allenatore giusto per il Napoli”.

Ronaldo lascia il Portogallo e si avvia alla fine della carriera. Che idea ti sei fatto di tutta la vicenda?

"Io mi ci sono immedesimato, perché anche io quando ho lasciato il calcio ho fatto fatica staccare. Ronaldo comunque si vede che è una persona molto orgogliosa e sicura di sé, tutti fattori che lo hanno portato a non vivere bene questa situazione. L'ha letta come una mancanza di rispetto nei confronti del calciatore che è stato. In questo momento sta vivendo un conflitto interno importante, fermo restando che il tutto si poteva gestire molto meglio. Da parte sua ovviamente, ma penso che anche dal punto di vista dell'allenatore si potevano prendere scelte differenti".

Questa Juventus a che cosa può puntare in questa stagione?

"Penso che la Juventus abbia la possibilità di arrivare in fondo in Europa League. In campionato invece si giocherà il quarto posto con altre squadre, per quanto ad oggi non la vedo molto pronta per rientrare in zona Champions. Per questo non può non provare a vincere l'Europa League, anche perché non c'è una squadra schiacciasassi".

Che ti aspetti stasera dall'Italia?

"Con la Turchia è stato un primo tempo bello, anche dal punto di vista tecnico. In attacco a parte Pio Esposito gli altri non è che mi facciano impazzire, ma ripeto che contro la Turchia sono stato un po' rincuorando. Certo la Francia è fortissima e il tridente d'attacco fa paura".