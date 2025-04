Empoli, D'Aversa: "Napoli in lotta scudetto, ma andremo lì per portare a casa il risultato"

A margine del pareggio senza reti ottenuto contro il Cagliari, il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa è intervenuto per commentare la gara ai microfoni di DAZN: "La partita non è stata bella per la tensione della gara. Se si considera tutto l'arco della gara, i ragazzi avrebbero meritato qualcosa in più. Venivamo da una sconfitta pesante in Coppa Italia, ci sono momenti sicuramente positivi da sottolineare come il fatto di non aver preso gol dopo tanto tempo e il rientro in campo di Ebuehi. Un punto che muove la classifica".

Il Presidente Corsi si è sfogato sui fischi del pubblico.

"Le parole del Presidente si ascoltano solamente e basta".

Prossimo impegno contro il Napoli.

"Il Napoli sta giocando per lo Scudetto, in ogni campo andremo con voglia per portare a casa il risultato. Sotto l'aspetto dell'impegno, non ho mai visto i ragazzi tirarsi indietro".

Quota salvezza prevista?

"Noi dobbiamo pensare ad ogni singola partita. La media salvezza può cambiare dopo ogni scontro diretto: pensiamo partita dopo partita, non solo sulla media punti. Bastava, ad esempio, pareggiare nella gara con il Lecce. I ragazzi devono continuare a lavorare e a crescere: potevamo fare di più sotto porta".

Esposito non ha trovato il gol, ma è sembrato molto volenteroso.

"In questo momento, pur avendo commesso qualche errore tecnico, l'atteggiamento è stato giusto. Dobbiamo cercare di essere incisivi, ha fatto una buona gara".