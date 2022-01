Ex dir. Tuttosport sulla Juve: “Rigore netto col Milan, però non si lamenta come altri…”

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, nel corso di TMW Radio, ha analizzato i casi arbitrali discussi durante l’ultimo turno di Serie A: “Sono perplesso che non sia stato assegnato il rigore di Messias. Ci sono club - e tifosi - che si lamentano, altri che sono abituati ad andare avanti e pensare al campo. Ci sono partite strane, penso anche a Napoli-Salernitana. Il primo rigore fischiato al Napoli in maniera ineffabile da Pairetto, che ritengo scarso, per me non c’era“.