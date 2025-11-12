Ex prep. atletico Napoli: “Infortuni? Con tanti affaticamenti serve ridurre i carichi"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il preparatore atletico Corrado Saccone: “Bisogna capire l’origine del problema. Il lavoro atletico va di pari passo con quello tecnico e tattico che contribuisce. I tanti infortuni? Bisogna capire se durante l’estate sono stati impostati dei carichi di lavoro più pesanti.

Questo però non significa che la responsabilità sia soltanto dei preparatori atletici. Il discorso quindi è legato a un lavoro tecnico-tattico e anche alle singole esigenze dei giocatori. Se si vede che ci sono dei rischi di affaticamento è bene alleggerire un po’ i carichi, ma questo può andare bene solo per alcuni giocatori e magari non altri.

La pubalgia? È importante non lavorarci sopra, soprattutto se c’è un rischio di recidiva. Tutti i calciatori si lamentano quando lavorano troppo. Lobotka non ha detto nulla di scandaloso, ma i procuratori non dovrebbero entrare mai in questo campo. Gli agenti fanno solo gli interessi dei loro calciatori senza conoscere la metodologia di lavoro. Se ci sono problemi vanno risolto in condivisione con i calciatori”.