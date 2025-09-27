Ex pres. Juve: "Lotta Scudetto? Di sicuro c'è il Napoli: ha due squadre forti"

vedi letture

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera e tra i vari temi ha parlato anche della lotta Scudetto in Serie A: "Guardando le altre squadre, ci sono sicuramente il Napoli, che ha due squadre forti e un allenatore capace, il Milan, e sono contento perché stimo Allegri, e con lui si sta riprendendo, e l'Inter che dovrà fare qualcosa. Poi ci sono altre squadre come la Roma, perché Gasperini è un ottimo allenatore. Molto dipenderà dagli infortuni, per tutti quanti. Da sportivo, penso che la Juventus potrebbe anche competere per il titolo".

Un commento sull'allenatore bianconero: "Tudor sta facendo un buon lavoro, ha riportato un buon spirito e un buon modo di far partecipare i giocatori. Non mi importa che non sia Mourinho, mi pare stia facendo cose molto buone. Tudor ha detto che Vlahovic deve giocare, visto che è pagato dalla Juve fino alla fine della stagione. E ha mostrato che Vlahovic non è il giocatore scarso visto l'anno scorso. Ha trovato un capitano che si comporta da capitano. E sta facendo giocare bene la Juve. Il risultato a Verona è stato falso, si è visto cosa è successo all'arbitro".