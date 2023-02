Ex proc. Figc: “Tifosi dello Spezia recidivi contro il Napoli, mi aspetto pesanti sanzioni”

Marco Di Lello, ex procuratore Figc, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Di Lello, ex procuratore Figc, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “I cori vergognosi ascoltati nello stadio di La Spezia? Occorre uno sforzo complessivo. Innanzitutto non trovo differenze tra discriminazione razziale e territoriale, ma al di là di questo la normativa per sradicare, anche con sanzioni pesanti le condotte discriminatorie, esiste, non c’è invece la scelta di irrogare settimanalmente sanzioni adeguate da parte del giudice sportivo.

Tra l'altro lui è il giudice della Lega e non della Figc: se le società facessero un patto più stringente tra di loro per estirpare queste condotte dagli stadi potremmo fare un passo in avanti. I tifosi spezzini peraltro sono recidivi: è la terza volta in 13 mesi che si rendono protagonisti di cori discriminatori e di insulti nei confronti del Napoli e di Napoli. La prima volta è accaduto lo scorso 23 dicembre del 2021 al San Paolo, un mese dopo la scomparsa di Maradona, con cori analoghi contro Diego.