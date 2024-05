Extracomunitari, cambiano le regole! Pres. Lega annuncia: "2 slot senza sostituzione"

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a margine del Consiglio federale odierno, annunciando un'importante novità per il campionato italiano

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a margine del Consiglio federale odierno, annunciando un'importante novità per il campionato italiano: "Il Consiglio è andato bene. Per quanto riguarda la Serie A siamo soddisfatti, erano oltre 10 anni che non veniva accolta una richiesta: si è deciso di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare in Italia ogni anno. Prima erano 2 di cui uno in sostituzione, in Francia possono prenderne 4, in Germania non c'è limite, in Spagna 3 e non parlo della Premier... E' stata accolta la richiesta, saranno 2 slot extracomunitari senza vincolo di sostituzione. Ringrazio l'Aic, che ha compreso l'esigenza delle squadre e mostrato apertura. Ora dovremo ragionare sui giovani formati e sui rafforzamenti dei vivai".

Il tema Aia è stato affrontato?

"E' stato rinviato, a fronte della richiesta della componente e il Consiglio ha accolto".

Si è parlato dell'agenzia di controllo governativa?

"Non c'erano elementi nuovi, il presidente federale ha espresso solo ciò che ha detto al ministro".

Per quando è prevista la nuova bozza del decreto?

"Vediamo, non siamo noi a sollecitare. Quando sarà pronta ce la renderanno nota".