Fabbroni: "ADL ha parlato con Sarri per 30'. Ma a Pisa Conte frainteso"
"Anzi, credo che possa restare anche nella prossima stagione".
Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Mario Fabbroni parlato del futuro della panchina del Napoli: "Vi posso dire con assoluta certezza che in occasione della sfida tra Napoli e Lazio, il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato Maurizio Sarri. Si sono parlati per circa trenta minuti.
Questo non significa che Maurizio Sarri sarà certamente il nuovo allenatore del Napoli, ma che ADL si sta guardando intorno da tempo alla ricerca di possibili sostituti qualora Antonio Conte andasse via. Per me, mister Conte è stato frainteso nelle dichiarazioni post-Pisa. Non ha detto addio al Napoli. Anzi, credo che possa restare anche nella prossima stagione".
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