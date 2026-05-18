Futuro Conte, resta o va via? Lo studio Sky si divide

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Resta ancora da sciogliere il nodo sul futuro di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Il Napoli vince agevolmente contro il già retrocesso Pisa, 3-0 all'Arena Garibaldi, e ottiene la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Resta ancora da sciogliere il nodo sul futuro di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Nello studio di Sky Sport sull'argomento i giornalisti Stefano Borghi e Paolo Condò e l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta provano a fare una previsione. Conte resta o va via? Borghi: "Secondo me non resta". Condò: "C'è il discorso della Nazionale in ballo, che riguarda lui e Allegri". Costacurta: "Per me rimane".