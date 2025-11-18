Fabbroni: “Confronto Conte-squadra necessario, ma non decisivo. Lukaku? Suo amplificatore"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Non credo che il confronto tra Conte e la squadra sia così decisivo. Però penso che sia necessario. Penso ci sia necessità di fare qualche cambiamento. Prima del Bologna Conte ha detto delle cose importanti, e mi riferisco al salto di qualità che deve fare lo staff medico e tecnico. Se ci saranno dei cambiamenti non penso che saranno strombazzati e non mi aspetto nulla di clamoroso. C’è il problema di questi infortuni ricorrenti e seri come gravità.

Serve quindi un confronto positivo e propositivo. Penso che qualcosa vada rivisto e cambiato, anche nella gestione fisica dei giocatori. Contro l’Atalanta le scelte di Conte mi sembrano obbligate: mancano nel Napoli giocatori cruciali. Non mi dispiace il 4-4-2 ma il marchio di fabbrica del Napoli ormai è il 4-3-3, anche se ormai questo modulo non è più utilizzato come un tempo, perché gli esterni spingono poco. Lukaku a Castel Volturno può dare una grande mano a Conte. È un po’ il suo amplificatore”.