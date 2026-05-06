Fabbroni: "Lukaku meriterebbe una passerella finale. Elmas? Resta a una condizione"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: "Arsenal-Atletico Madrid? Si sono scontrate due filosofie, ha vinto quella di Arteta che ha beneficiato di una mentalità che in Premier League esiste, ma molto meno in Italia: dare fiducia ad un tecnico che non vince. Il Bayern però è superiore come squadra, vediamo se contro il PSG come finirà. Momento più basso del calcio italiano? Ma al peggio non c'è mai fine, se continuiamo così...Bisogna cambiare rotta, ma non.

Riscatto Elmas? Se Conte resta, può godere di un altro beneficio. L'idea di poter andare ad una trattativa, magari con uno sconto...Ci sono tante componenti che hanno. Lukaku convocato contro il Bologna? Un posto in panchina può trovarlo, tanto sono cinque giocatori da far entrare. Arriva e già gioca? Non lo so, premio troppo alto. Magari all'ultima di campionato può fare una passerella per salutare la piazza, che comunque può ringraziarlo per lo Scudetto vinto. Mi metto nella testa di Conte: Lukaku è rimasto in Belgio per curarsi, ma lui vuole i Mondiali. De Bruyne ha avuto un calo di prestazioni fisiologico, il suo futuro però non è ancora chiaro. Non per forza andrà via. La chiave è legata a Lobotka, se resta, allora De Bruyne potrebbe andare anche via. Altrimenti, si può disegnare un ruolo differente, magari da regista".