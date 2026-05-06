Marolda: "Più che Fab 4, li chiamerei Impossible 4! Sono stati un problema..."

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Ciccio Marolda

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Ciccio Marolda: "Beccalossi è stato uno dei pochi talenti del calcio italiano, era rapido. Il Napoli preferì Maradona a Beccalossi, era andato via dall'Inter praticamente. Iuliano però bloccò l'affare. Si doveva definire solo il contratto, ma venne fuori l'idea Maradona. Non abbiamo un rimpianto sportivo, però Beccalossi è stato veramente un grande. Era un grande talento.

Cosa ha dato Conte nel biennio e può chiudere il ciclo triennale a Napoli? Intanto, Conte è stato un grande allenatore importante per questo club. Bisogna scindere le cose. Nel suo primo anno è stato fenomenale a guidare il gruppo. Il Napoli veniva da un'annata disastrosa; nel secondo anno non vinci lo Scudetto, ma arrivi in alto, è un piazzamento onorevolissimo. Ci sono dubbi e interrogativi su questa stagione, come gli infortuni e i rapporti di molti giocatori. Qui si gioca la partita tra Conte e De Laurentiis. Il problema è che il mister ha un ingaggio molto alto. Non vedo altre squadre di club in attesa di parlare con Conte. Se ci sarà la Nazionale, allora può liberarsi dal Napoli. Altrimenti può darsi che ci sarà un terzo anno di Conte: non sarebbe male dal punto di vista dei risultati, ma io personalmente non ne me ne farei una ragione aspettando un terzo anno senza spettacolo e senza divertimento.

I FAB4? Per me sono gli Impossible four, sono stati un problema. De Bruyne ha tanta esperienza, difficile dirgli mandatelo via. Vedrei KDB davanti alla difesa, al posto di Lobotka. Sarà una follia, ma mi piacerebbe così".