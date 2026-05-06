Sabatini: "ADL proteggerà la sua struttura sportiva, Manna e Conte ne fanno parte"

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Walter Sabatini, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Walter Sabatini, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “A Roma il calcio è diventato avanspettacolo, quindi non prenderei però come oro colato tutto quello che filtra dall’ambiente romano dove stanno veramente accadendosi cose mai viste nel calcio. Sì, adesso sembrerebbe che Gasperini abbia l’autonomia e la forza per scegliere il direttore sportivo. Vabbè, questa è una cosa che i Friedkin hanno votato, sacrificando anche un personaggio come Claudio Ranieri. Incredibile, incredibile. Devono essere fortemente convinti della bontà di questa scelta. Quindi ne dobbiamo prendere atto.”

Futuro Conte e Manna? Normalmente il silenzio precede la tempesta, però quello che so certamente è che De Laurentiis proteggerà la sua struttura sportiva, perché è un uomo che non lascia mai intentati tentativi per garantire alla struttura una continuità, quindi sia Manna che Conte credo che debbano necessariamente confrontarsi con il Presidente per decidere o per scegliere quale sarà il loro futuro".