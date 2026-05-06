Via Lukaku, chi sarà il vice-Hojlund? Maradona jr fa tre nomi: "Giocano tutti in Serie A"
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Diego Armando Maradona junior, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato del possibile sostituto di Romelu Lukaku nel ruolo di vice-Hojlund nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: “Io ho un profilo, quello di Matteo Pellegrino. Fisicamente è forte, di testa è forte, sa proteggere la palla, tecnicamente per la stazza non è male e secondo me non viene neanche carissimo”
C’ho anche Davis dell’Udinese che non è argentino, che mi piace. In realtà c’ho anche Bowie del Verona che mi piace. Però sono giocatori, purtroppo, che bisogna prendere di quel livello lì. Non ancora forti, forti a livello del Napoli, sui quali si deve lavorare. Ok? Non giocatori che già sono venuti qua e hanno dimostrato di non essere da Napoli".
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