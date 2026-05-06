Bucchioni: "Al Napoli serve una rivoluzione! Molti hanno perso la fame dopo lo Scudetto..."

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Il calcio italiano non può andare avanti così. Serve un cambiamento radicale di mentalità. Non è che gli altri corrono perché sono Superman, ma hanno idee differenti. C'è l'idea di correre senza palla. In Italia c'è ostracismo, si pensa a come non far giocare gli avversari. Quando sento dire della preparazione atletica...Ma non c'entra nulla! Inchiesta arbitri? Io sono garantista. Ho la sensazione chiara che il pm abbia fatto una fuga in avanti: se questi sono i fatti, c'è poco. È un'inchiesta partita da dinamiche di lavoro normali, tutto questo fa parte di una guerra che già conoscevamo. Che Zappi volesse Orsato al posto di Rocchi lo sapevano tutti. Gli arbitri favoriti ci sono sempre stati, i gradimenti di una società sui direttori gara ci sono sempre stati. È tutto molto umano, perché parlarsi è consentito. E c'è l'addetto all'arbitro ovunque. Aspetto cosa dirà il magistrato, ben vengano se ci sono cose che non tornano e se va in fondo.

Lotta Champions? Stanno facendo a gara a chi fa peggio da inizio stagione. La Juventus e il Milan sembrano fare a gara a far entrare il Como e la Roma in Champions League: giocano male. Il Milan mi ha impressionato in negativo. Ed è impressionante che Allegri non stia facendo bene. Non so come va a finire. Se non arriva la scossa dal Milan e la Juventus, rischiano. I rossoneri avranno l'Atalanta, una squadra che vuole arrivare settima. I bianconeri avranno la Fiorentina, che se arriva già salva può giocare questo suo "derby". Se Milan e Juve andranno in Champions devono fare rivoluzione, sono state costruite male.

Il Napoli anche deve fare rivoluzione? Sì, perché alcuni giocatori dopo due scudetti hanno perso un po' di fame. Poi dipenderà dalla permanenza di Conte. Serve energia, servono giovani di talento. Per Giovanni Manna non sarà un mercato banale. L'Inter è la più forte, con il Napoli partiva in alto nella griglia in estate. Poi è successo quello che è successo: gli azzurri sono stati eliminati dagli infortuni. Ma gli altri hanno fatto peggio. Il Milan ha vinto il derby, galleggiava, poi ha perso contro la Lazio. Io mi ero anche sbilanciato pensando che Allegri potesse fare come Conte l'anno scorso. Brava l'Inter, ma dietro non hanno fatto nulla per darle fastidio"