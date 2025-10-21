Fabbroni: "Non vedo bene Gilmour come play. Forse meglio un altro"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Per me Lang meriterebbe di giocare a Eindhoven, con il solo rischio che forse vuole strafare. Se è vero che giocherà McTominay penso possa spegnere la possibilità di vedere Lang titolare. La mia è idea è un 4-3-3 senza McTominay, con Lang a sinistra e Politano a destra, con Lucca al centro. Il Napoli ha bisogno di far girare il pallone velocemente, per questo non vedo Gilmour il sostituto ideale di Lobotka.

A Torino ha sbagliato una quantità industriale di palloni. Forse in quella posizione può fare molto bene De Bruyne con la sua visione di gioco e per il modo che ha di giocare col pallone tra i piedi. McTominay è uno di quei giocatori che non vuole stare fuori. Spero che giocando non metta a rischio la sua partecipazione alla gara con l’Inter. La ferita alla caviglia mi preoccupa. L’Inter oggi sta meglio del Napoli, ma la gara col Psv può rigenerare gli azzurri in vista del big match”.