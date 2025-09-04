Fabbroni su De Bruyne: "Può essere valorizzato in un modo con Hojlund e Lucca"

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Non vedo sorprese nelle esclusioni di Mazzocchi e Marianucci dalla lista Champions, non ho provato sensazioni clamorose, le regole Uefa sono chiare e favoriscono chi viene dal vivaio che puoi utilizzare senza problemi. Penso a Vergara o gli altri, sono stati favoriti e sicuramente è cosi.

L'Italia e Gattuso? Lui ha accettato un incarico veramente gravoso, inizia con il classico macigno appeso al collo, il suo esordio è condizionato al risultato e al momento è l'unico risultato che conta. L'Italia per come è messa non può non pensare alla vittoria e anche con uno scarto importante. Bisogna fare i punti e anche vincendo al momento è attesa ad una scalata notevole perchè a quel punto se conquisti il diritto a fare gli spareggi fare più punti ti può garantire uno scontro meno duro. Per raggiungere la testa del girone serve un'impresa, bisogna vincere sempre e che la Norvegia non faccia punti in alcune gare, la vedo dura per la testa del Girone.

Se Lucca tornerà in Nazionale? La concorrenza c'è, bisogna vedere su Retegui che è andato a giocare in un campionato molliccio in Arabia, ha una tensione agonistica limitata. Ora è stato convocato visto le ultime gare e il ct ci riprova, è più italiano che arabo ma vedremo nel corso della stagione il suo comportamento agonistico. Sono convinto che Lucca farà una buona stagione nel Napoli e tornerà nel girone della Nazionale, spero che Lucca prima o poi si mangino il cappello visto le critiche, Hojlund aggiunge e non toglie all'attacco del Napoli. Sono curioso di vedere come Conte utilizzerà e sfrutterà il patrimonio Hojlund, bisogna lavorarci tantissimo calcolando la sua valutazione e che lo hai comprato, cosi come per Lucca che non è costato molto meno. Poi vedremo a gennaio quando tornerà Lukaku e quanto giocherà il belga rispetto ai due che avranno retto il Napoli nei momenti chiave. Io credo che lo scudetto si decide tra Ottobre e Dicembre, vedremo se il Napoli riuscirà a essere competitivo tra campionato e Champions e si decide anche l'assetto che il Napoli senza Anguissa, anche in Supercoppa.

Come sfruttare Hojlund in profondità? Conte è molto intelligente e preparato e credo che stia ragionando su qualche piccola modifica di posizione di De Bruyne che può essere valorizzato con Hojlund e Lucca. Io credo che De Bruyne deve correre di meno e far viaggiare invece la palla, poi lui lo fa e lo sa fare però fargli rischiare contrasti duri a 34 anni e farlo affannare non è una posizione intelligente. Lo vedrei che lo vede nella condizione di dettare ultimo passaggio, sia dietro la punta ma anche eventualmente laterale. Lui inventa e sa inventare calcio, non mi preoccuperai della posizione e dargli libertà.

Restyling Maradona o stadio Nuovo? Vorrei lo stadio nuovo e magari un Maradona che continua a funzionare per ospitare altre cose che non sia solo calcio, penso ad atletica e meeting di altri sport. Credo che le società debbano avere a disposizione lo stadio per allenarsi per ogni cosa, io vedrei uno stadio Maradona non solo dedicato alle squadre di calcio ma in maniera integrato allo sport.

Fiorentina Napoli? Mi aspetto tante difficoltà, sia ambientali che per una squadra completa con un allenatore valido e molto intelligente, una partita dove i viola aspetteranno al varco i campioni d'Italia e quale miglior occasione per metterli in evidenza, sarà una gara vera e importante e ci vorrà un Napoli da Champions già a Firenze. Potrebbe essere una delle prove generali della stagione, vedremo un Napoli che si maschererà un pò, cambi come Lang, Neres o anche Gutierrez se recupererà.

Elmas titolare a Firenze? Non lo so, credo nelle prossime tre gare lo faccia e sicuramente uno come lui fa comodo".