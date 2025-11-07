Fabregas: "Conte tra gli allenatori più pesanti sulla tattica. Vi racconto…”

vedi letture

Alla domanda su quale sia stato l’allenatore più meticoloso dal punto di vista tattico nella sua carriera, Cesc Fabregas non ha avuto dubbi: “Antonio Conte”. L’attuale tecnico del Como, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, ha raccontato ai microfoni di RSI Sport quanto il lavoro con il tecnico leccese lo abbia segnato, soprattutto per l’attenzione maniacale ai dettagli e alla disciplina tattica.

“Faceva vedere tanti video, tante analisi, tanti 11 contro 0, sempre nel dettaglio”, ha ricordato Fabregas. “Sicuramente è stato uno degli allenatori più pesanti sulla tattica, sul dettaglio della sua struttura”, ha aggiunto, raccontando un esempio concreto: “Facevamo un 3+2 con lui, difesa a cinque, e con lui si lavorava tantissimo su quello”, riferendosi agli anni trascorsi insieme al Chelsea tra il 2016 e il 2018, coronati da una Premier League e una FA Cup.

Quell’esperienza ha profondamente influenzato anche il suo modo di allenare oggi. “Sì, io prendo da tutti”, ha spiegato. “Sempre le cose più positive, le cose che non piacevano a me… me le appuntavo sempre. Alcuni giorni l’allenatore deve fare cose che gli piacciono e altre che non piacciono tanto. Mi prendo tantissime cose da tutti i miei ex allenatori e Antonio è uno dei più bravi sicuramente”.