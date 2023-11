Falcao jr: “L’avventura di Garcia a Napoli non è partita bene per colpa di ADL"

Giuseppe Falcao, figlio dell’ex calciatore della Roma e speaker radiofonico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Giuseppe Falcao, figlio dell’ex calciatore della Roma e speaker radiofonico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’avventura di Garcia a Napoli non è partita bene perchè De Laurentiis fece sembrare che la scelta del tecnico fu un ripiego. Mazzarri? E’ un allenatore che è uscito da un certo giro, a Cagliari ha fatto molto male. Se deve fare il 4-3-3 perchè lo decide De Laurentiis non va bene, deve esserne convinto”.