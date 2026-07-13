Fedele: "Allegri è il non gioco? L'obiettivo è vincere e servono i giocatori buoni"

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Enrico Fedele, direttore sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue parole: "Come si permettono di dire che Allegri è il non-gioco? Quando si gioca l'obiettivo è vincere. Gli allenatori non vincono, servono i giocatori buoni. A seconda dei giocatori, devi modellare la squadra. Dobbiamo smetterla di denigrarlo. Lukaku e De Bruyne? Li manderei via entrambi, ma credo che non abbiano squadra. Hanno 30 mln di stipendio in due, il Napoli ha 47 giocatori e un monte ingaggi da ridurre, come fai a tenerli? Hanno avuto due infortuni gravissimi".

ADL dice che Allegri è aziendalista:

"Non significa fare quello che vuole il presidente. Se la società lo accontenta ok, altrimenti ha una serie di giocatori e anche uno scouting che dovrà individuare giocatori con certe caratteristiche".

C'è chi critica però la scelta di lasciare De Bruyne e Lukaku:

"Lukaku ha il gol nel sangue e potrebbe rimanere partendo dalla panchina, De Bruyne invece cammina. E' stato un grande, ma oggi non ce la fa".

Pellegrino meglio di Vlahovic?

"Di sicuro prenderei il primo, non avrei dubbi. Perché lo conosco. E' un attaccante argentino vero, che ha un colpo di testa incredibile. Come uomo d'area, se gioco 4-3-3, ti serve un ariete e lui lo è".