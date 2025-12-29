Podcast
Fedele: "Chi ha preso questi 3? 90mln per non giocare! Conte? Non rimarrà"
A parlare di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Enrico Fedele: "Io dico: chi ha acquistato i giocatori del Napoli? Lucca, Beukema e Lang sono costati 90 mln e nessuno dei tre gioca. Il campionato di Serie A è scarso e chi ha forza difensiva va fino in fondo. Il Napoli non ha acquistato il sostituto di Anguissa.
Conte è stato bravo a rivedersi su alcune cose, ma per me non rimarrà a Napoli, e lo dico già ora. Non gli conviene. Dopo 320 mln spesi in due anni, come fa a dire certe cose? Non sapeva che non c'erano le strutture e le giovanili? Per il resto è stato bravo Conte ha rimettere certe cose a posto sulle fasce laterali e ha trovato Hojlund, che sta facendo rendere da grande centravanti".
