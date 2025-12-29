Gautieri: "Conte ha trovato un equilibrio, ha adattato il sistema di gioco ai giocatori"

L'ex calciatore azzurro Carmine Gautieri è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare dei temi principali della Serie A: "L'Inter sta dando una vera dimostrazione di forza. La continuità si vede in tutti i reparti: vincono partite anche quando non giocano al massimo, e questo dimostra che è una squadra completa. Inoltre hanno giocatori in panchina che possono risolvere le partite con giocate importanti, come Esposito nel passaggio a Lautaro Martinez. Per me, quest'anno l'Inter è la squadra da battere".

Il Napoli intanto tiene il passo...

"Conte ha trovato un equilibrio importante. Anche quando mancano uomini fondamentali, riesce a far rendere la squadra al meglio. Ha adattato il sistema di gioco ai giocatori: a destra ci sono elementi offensivi come Neres e Politano, a sinistra Elmas e Spinazzola. Questo permette al Napoli di giocarsi lo scudetto insieme a Inter, Milan e ancora la Juventus".

La Fiorentina continua a perdere. Eppure la partita contro l'Udinese aveva dato dei segnali...

"La Fiorentina è difficile da leggere. Alterna grandi vittorie a sconfitte inaspettate, e questo evidenzia problemi caratteriali. La squadra non è stata costruita male, ma mancano giocatori di personalità. A gennaio serviranno innesti importanti per affrontare la pressione della città".

In B la Samp punta sul mercato per scalare posizioni.

"Con Brunori ed Esposito il tasso qualitativo aumenta. La Sampdoria punta a fare un campionato diverso dagli ultimi anni. Non credo che si fermeranno qui: gennaio potrebbe portare altri innesti per provare a giocarsi i playoff fino alla fine".