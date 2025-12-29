Pazzini esalta Hojlund: "Ora è il '9' più forte in Italia! Ed è merito di Conte..."

Giampaolo Pazzini, ex attaccante, ha parlato di Rasmus Hojlund nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Al momento Hojlund, con Conte, è l'attaccante più forte della Serie A insieme a Lautaro. Da quand'è arrivato ha fatto una trasformazione incredibile. E' sempre stato un bel giocatore, ma con molto istinto, molta potenza, era un cavallo pazzo. Conte l'ha preso, l'ha educato e l'ha cresciuto.

Ora è un attaccante pazzesco perché gioca per la squadra, non sbaglia un movimento, non si fa mai anticipare, va corto, va lungo, è cattivo sotto porta. Adesso determina per tutta la partita e te lo ritrovi anche in fase difensiva".