“2025 Napoli positivo o negativo?”, Ferrara replica a Leotta: “Scherziamo? Trionfale!”
TuttoNapoli.net
"Questo 2025 del Napoli è stato positivo o negativo?". E' l'interrogativo che Diletta Leotta ha posto a Ciro Ferrara nel corso di 'Fuoriclasse', trasmissione in onda su Dazn, suscitando la reazione sorpresa dell'ex difensore di Napoli e Juventus. Di seguito la sua risposta:
"Stiamo scherzando? Positivo sicuramente. Anzi, io lo definirei trionfale. Su tre obiettivi il Napoli ne ha conquistati due, dopo una stagione difficilissima, quella del decimo posto. Conte ha preso questa squadra e l'ha riportata sui livelli che meritava, conquistando due titoli nel 2025 su tre, perché non aveva la Champions League ma solo campionato e Coppa Italia, oltre alla Supercoppa".
