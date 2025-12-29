Podcast Orlando: "Chi crede più alle uscite di Conte? Napoli costruito per lo Scudetto"

Massimo Orlando, ex calciatore, è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Lazio furiosa con gli arbitri per quanto accaduto con l'Udinese:

"La Pec mi sembra esagerata. Allora è una cosa che potrebbero fare tutte le squadre. Di lamentele ce ne sono per tutti, però sul discorso di sabato dico che il fallo c'era. L'arbitro mi è sembrato che l'avesse visto, ma se dal Var gli hanno detto di no...la Lazio butta via due punti preziosissimi".

Milan che risponde all'Inter:

"Napoli e Inter hanno qualcosa in più, nella rosa, però è vero anche che fra poco ritorneranno i tanti impegni e quello può essere un problema per le altre. Non so se Fullkrug sarà la soluzione del Milan davanti, importante sarà recuperare Leao e devi sperare che Modric e Rabiot non abbiano raffreddori, perchè sono mezza squadra. Poi Pulisic ti risolve spesso le partite. Fino al gol comunque con il Verona ha faticato".

E la Juve come la vede?

"Il Pisa è una squadra veramente difficilissima da incontrare, ha perso sempre ma hanno faticato tutte le big. Zhegrova ha cambiato la partita, serviva un uomo che saltasse l'avversario. C'erano pochi spazi, perché il Pisa era messo bene. Credo davvero che Spalletti abbia portato qualcosa di magico. Se vinci queste partite sporche anche..io la considero da Scudetto. Napoli e Inter sono più forti, ma è anche vero che Spalletti ha portato un'identità e una convinzione che se te la ritrovi lì a 5-6 giornate dalla fine, è sempre la Juve. Queste partite così bloccate devi avere la pazienza di far girare la palla, anche di subire fisicamente gli avversari. E la differenza te la fanno uomini come Zhegrova, che saltano l'uomo. Ed è stato così. Quando ti vengono a mancare Conceicao e Yildiz te lo bloccano, devi vincerle anche con queste mosse. E Koopmeiners in quella posizione non mi è piaciuto di nuovo".

Conte, parole che fanno discutere. Ha ragione?

"Conte tutti lo adoriamo, anche quando va davanti ai microfoni, questa è strategia pura però. Chi gli crede più a certe uscite? Come fai a dire che sono tre squadra più forte del Napoli? Non puoi sempre mettere le mani avanti. Il Napoli è costruita per lo Scudetto".

Come vede la Fiorentina, che perde anche a Parma?

"I più talentuosi non hanno capito la situazione. Ogni partita l'affrontano come se fosse tranquilla la situazione, invece non è cosi".