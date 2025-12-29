La griglia di Ranocchia: "Napoli, Inter e Milan in pole! Dura per Spalletti"

Andrea Ranocchia, ex calciatore tra le altre di Inter e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel corso della trasmissione 'Pressing', stilando la sua griglia Scudetto: "Milan, Napoli e Inter con allenatori dall'inizio dell'anno hanno un vantaggio enorme.

Quando entri durante la stagione, in una società come la Juventus, dove la tifoseria incide tanto, non operi una ricostruzione ma cerchi di fare più punti possibile anche giocando male, anche non entusiasmando l'ambiente. E poi, tirando le somme a fine anno, speri di arrivare in Champions League: non penso che Spalletti in questo momento pensi di potersela giocare con le prime tre per lo scudetto. Spalletti è autorevole, deve rimettere in piedi una Juve che fa fatica".