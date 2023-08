Fedele: “Garcia ha detto balle su Kvara: non gioca perché c’è il nodo Raspadori”

Enrico Fedele, opinionista e dirigente, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

Enrico Fedele, opinionista e dirigente, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Per me quello che ha detto Garcia su Kvara sono balle. Kvara non gioca perché, secondo me, c'è il nodo Raspadori. La fortuna del Napoli è stato il mancato ingaggio di Veiga perché abbiamo un Zelinski che danza sul pallone. L'alternativa al polacco può essere Elmas ma anche Raspadori.

Garcia preferisce la fisicità alla tecnica in difesa. Con Oliveira c'è meno spinta ma più copertura. De Laurentiis è il miglior presidente dal punto di vista economico e di gestione ma è il peggiore nella comunicazione e nel rispetto dei diritti degli altri. In questo momento Anguissa, Lobotka e Zielinski formano il miglior centrocampo d’Italia”.