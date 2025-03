Fedele: “Il Napoli ha una media da retrocessione nelle ultime 5 gare”

Nel corso di 'Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Napoli-Fiorentina sarà un esame importante per gli azzurri, perché dobbiamo capire se la squadra di Conte sia resuscitata o solo convalescente. Nelle ultime giornate il Napoli ha fatto cinque partite da zona retrocessione. Credo che il Monza e qualche altra squadra ha fatto peggio, ma non sono molte. Questo mi mette in condizione di dire che il Napoli ha sofferto tanto nei secondi tempi.

La squadra quindi, è resuscitata o ha solo affrontato avversari sgonfi? Certo la Juventus è rientrata in lizza per il titolo a causa del rendimento basso anche di Atalanta e Inter. La Dea, ad esempio, segna undici gol in due partite e poi pareggia con Cagliari e Venezia in casa. In ogni caso bisogna capire cosa riuscirà ad ottenere nelle prossime gare. L'Inter ha perso a Firenze e con la Juve, vincendo a stento con il Genoa. Poi il pareggio a Napoli. E' una media non da squadre che devono vincere il titolo. La Juventus non è una grande squadra, ma ha recuperato 11 punti. ve ne rendete conto! In ogni caso non credo che possa davvero inserirsi per vincere lo scudetto".